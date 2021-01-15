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Во Франции вводится комендантский час

Начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей Франции с 16 января устанавливается с 18:00 (20:00 мск), объявил премьер-министр Жан Кастекс.


"По всей территории страны комендантский час будет применяться, начиная с 18:00 с ближайшей субботы и, по меньшей мере в течение 15 дней", - сказал глава французского правительства в четверг на пресс-конференции, цитирует interfax.by

"Это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где мы наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19", - добавил Кастекс.

Ужесточение эпидемиологических мер связано, в том числе, с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом COVID-19, пояснил он.

"Наша ситуация тревожная, даже если она в целом стабилизировалась", - отметил премьер, указав на то, что коронавирус всё еще активно распространяется во Франции, и положение усугубляется его новыми штаммами.

Он также объявил об ужесточении превентивных мер для пересекающих границы Франции.
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