Во что одевается скромный личный врач Лукашенко
Светлана Коношенко, которая сопровождает белорусского правителя и когда тот собирает арбузы, и когда берет в руки автомат, также попала в кадр «Действующих лиц».
Российский телеграм-канал «Героиня Татлера» обратил внимание на детали гардероба врача Лукашенко, стоящей в доме правителя среди занавесок и наблюдающей за происходящим, пишет gazetaby.com
– Стоит в жакете Chanel и браслетике Hermes. Про скромность без иронии, могла бы иметь куда больше, – отмечает автор канала, перечисляя вещи брендов класса люкс.
Отметим, Светлана Коношенко входит в ближайший круг Александра Лукашенко, а также продолжительное время регулярно попадает в общие кадры со своим пациентом №1.
08:42 15/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение