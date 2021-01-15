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Во что одевается скромный личный врач Лукашенко

Светлана Коношенко, которая сопровождает белорусского правителя и когда тот собирает арбузы, и когда берет в руки автомат, также попала в кадр «Действующих лиц».

Российский телеграм-канал «Героиня Татлера» обратил внимание на детали гардероба врача Лукашенко, стоящей в доме правителя среди занавесок и наблюдающей за происходящим, пишет gazetaby.com


– Стоит в жакете Chanel и браслетике Hermes. Про скромность без иронии, могла бы иметь куда больше, – отмечает автор канала, перечисляя вещи брендов класса люкс.

Отметим, Светлана Коношенко входит в ближайший круг Александра Лукашенко, а также продолжительное время регулярно попадает в общие кадры со своим пациентом №1. 
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