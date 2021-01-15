"Национальный комитет+60" обратился к патриарху Кириллу с требованием "направить все усилия на сакрализацию" президента России Владимира Путина, пишет "Росбалт". Представители общественной организации считают, что "антихрист Навальный" прибудет в страну "сеять смуту", и глава государства нуждается в особой духовной защите, пишет newsru.com









"В преддверии пришествия Антихриста (в личине Навального), ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле божией просто обязана предать его анафеме! Однозначно, на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью - посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом, - говорится в обращении комитета. - Белый ореол вокруг головы живущего ВВП символически отображает тайну божественного присутствия в нем".





Авторы обращения также считают, что в закон о неприкосновенности президента РФ надо внести "сакральную поправку", которая, в частности, определит, что делать с телом Путина после его смерти. Общественники предлагают превратить останки отставного офицера КГБ Владимира Путина в святые мощи.





Ранее "Национальный комитет+60" уже требовал у патриарха Кирилла причислить Путина к лику святых и дополнить православное богослужение пропрезидентской молитвой. Российскую вакцину от COVID-19 общественники предлагали назвать "Путинол".







