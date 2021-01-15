Исследование: переболевшие COVID-19 могут заражать других





Переболевшие коронавирусом могут и дальше распространять инфекцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института общественного здоровья Великобритании, сообщает Reuters в четверг, 14 января.





Как выяснили ученые, остатки вируса могут оставаться в носу и горле, поэтому наличие антител в организме не гарантирует, что человек не будет и дальше распространителем вируса.





В то же время переболевшие коронавирусом могут иметь иммунитет не менее пяти месяцев. В связи с этим те, кто перенес COVID-19 во время первой волны, рискуют снова заболеть. Тем не менее во время исследований повторно заразились только 44 из 6614 добровольцев.





Таким образом ученые пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 могут повторно заболеть, но во время второго заражения очень низкий риск осложнений. Однако все же остается возможность дальнейшего распространения ими инфекции.





Напомним, что ранее ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу. При попадании вируса в клетку он заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые способствуют распространению инфекции, и фермент GK1 – самый важный из них.





Также ученые спрогнозировали развитие COVID-19 на десятилетие. Люди будут переносить SARS-CoV-2 в легкой форме в детстве. Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме благодаря сформировавшемуся в детстве иммунитету.



