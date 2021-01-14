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В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer. Все старше 80 лет

В Норвегии скончались по меньшей мере 23 человека, которым ранее сделали прививку от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.


«Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. Сейчас 13 из них изучают специалисты», — говорится в сообщении.

Главный врач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

Представитель агентства Стейнар Мадсен сообщил Норвежской вещательной корпорации (NRK), что все смертельные случаи среди добровольцев были зафиксированы у людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания.

«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — сказал он.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины, которую разработала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.

Вакцинация с использованием этого препарата стартовала в Норвегии 27 декабря. Первыми в стране были привиты жители одного из домов престарелых в Осло. Спустя неделю выяснилось, что двое из тех, кто сделал прививку, скончались. Позднее стало известно о еще одной жертве. Их смерть, как заявляли власти, могла быть не связана с вакцинацией. Сейчас ведется расследование причин гибели добровольцев.

Сейчас первую дозу вакцины Pfizer в Норвегии получили более 25 тыс. человек. Несколько дней назад в страну поставили партию препарата, которую разработала американская компания Moderna. Днем 14 января этим препаратом привили первого норвежца.
РБК
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