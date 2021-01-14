Фотофакт: в минском торговом центре вывесили огромный БЧБ-флаг
В Минске продолжаются акции с использованием бело-красно-белой символики.
Бело-красно-белый флаг в торговом центре / @radiosvaboda
Только председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что от нее столицу уже "хорошо зачистили", как в торговом центре Dana Mall вывесили огромный БЧБ-флаг. Также прозвучала "Пагоня", которую исполнил "Вольны хор".
А в столичном ТЦ "Галерея" в четверг все этажи скандировали "Жыве Беларусь!", передает "Еврорадио".
20:55 14/01/2021
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