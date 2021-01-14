Фотофакт: в минском торговом центре вывесили огромный БЧБ-флаг

Бело-красно-белый флаг в торговом центре / @radiosvaboda​





Только председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что от нее столицу уже "хорошо зачистили", как в торговом центре Dana Mall вывесили огромный БЧБ-флаг. Также прозвучала "Пагоня", которую исполнил "Вольны хор".



