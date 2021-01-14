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Протестующий упал на ногу сотруднику ГАИ — два года колонии

Протестующий Александр Захаревич осужден на 2 года колонии общего режима за то, что упал на ногу сотруднику ГАИ.

Задержание Александра Захаревича / TUT.by​

Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел (ст. 364 УК). Уголовное дело рассматривал суд Первомайского района Минска, судья — Анастасия Кулик. Приговор озвучили 14 января, сообщает spring96.org.

Захаревича задержали 1 ноября 2020-го во время акции протеста на Дзяды. Его избили, что видно на видео. Мужчина отбыл 9 суток административного ареста, а когда вышел на свободу, сразу же был задержан милиционерами. На этот раз ему предъявили обвинение по уголовному делу. Хотя на видео видно, что упал он непреднамеренно.

Своей вины Александр Захаревич не признал.
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