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Мутировавший штамм коронавируса уже попал в 25 стран Европы - ВОЗ

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25 странах Европы.


Об этом сегодня заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, однако существенно не влияет на тяжесть заболевания.

Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

Как и все вирусы, он "со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.

По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировано 92 778 786 случаев COVID-19, в частности 1 986 900 - летальных, выздоровели 66 294 162 человека.

Новый штамм коронавируса VOC-202012/01 был обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. На фоне этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой этой стране усилили коронавирусные ограничения.
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