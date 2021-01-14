В знак протеста против фальсификаций и насилия десятки работников газет, радио и телеканалов стали уволиться. На какое-то время в Минск даже приезжала группа с российского телеканала RT — помочь "в трудную минуту".





Но подчинённые Маргариты Симоньян уже уехали, а комплектовать штат как-то надо. Скольких сотрудников не хватает государственным СМИ и кого они ищут, выясняло Еврорадио





"Требуемый стаж — 10 лет"

В Государственной службе занятости зарегистрировано 17 вакансий издательского дома "Беларусь сегодня", в который входят газета "СБ. Беларусь сегодня", "Рэспубліка", "Сельская газета", "Альфа-Радио" и ещё несколько медиа.





Например, требуются сразу четыре обозревателя. Требование — "стаж работы в печатных СМИ не менее 10 лет". Также нужны по два собственных корреспондента и стилистических редактора. Кроме того, ищут корректоров, редакторов, сисадминов и других работников.





Ведущего для "Альфа-Радио" ищут на зарплату от 265 рублей.





Вообще, зарплаты в этих вакансиях заявлены более чем скромные. Например, от 465 рублей для обозревателя. Здесь главный газетный холдинг кокетничает: по данным Еврорадио, сотрудники "Беларусь сегодня" получают больше, многие пишущие — больше средней зарплаты по стране.





Агентство "Минск-Новости", которое занимается новостным сайтом, радио и двумя газетами, в службе занятости вакансий не размещало, но ищет работников через другие сервисы. В том числе — корреспондентов. Есть вакансии и в военном информагентстве "Ваяр".





БТ: нужно 10 корреспондентов и 11 редакторов

Больше 100 человек не хватает в Белтелерадиокомпании. Она зарегистрировала в Государственной службе занятости сразу 103 вакансии. Медиахолдинг ищет специалистов практически во всех областях: маркетологов, секретарей, звукорежиссёров, инженеров, продюсеров, политических обозревателей.





Открыто сразу 10 вакансий для корреспондентов и 11 — для редакторов.





Специфических требований в описаниях вакансий наниматель не указывает. Чем они будут заниматься, тоже не до конца понятно. Например, ищут "главного директора", но какой из дирекций — не написано.





Зарплаты, как и в случае с "Беларусь сегодня", указаны маленькие: самая высокая — для того же "главного директора" (от 465 рублей). В целом же обещания начинаются от "минималки". Ну а дальше, вероятно, как кто договорится с работодателем.





Вакансий от ОНТ и СТВ официально в службе занятости не зарегистрировано. При этом на сайте СТВ сообщается о том, что они ищут режиссёра и графического дизайнера.





Судя по сайту ОНТ, вакансии там тоже есть: для инженеров, редакторов, корреспондентов и продюсеров. Данных об общем количестве пустующих ставок и возможных зарплатах телекомпания не публикует.





Кроме того, сегодня ищут сотрудников многие региональные госиздания. Однако у них дефицит кадров хронический, он наблюдался задолго до политического кризиса.