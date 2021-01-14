



Ранее ученые заявляли, что зачастую вирус себя никак не проявляет сразу после заражения. Однако через некоторое время вызывает последствия у переболевших пациентов, в том числе и у тех, кто не ощущал никаких симптомов болезни.





Как отметил Дэн Банстон, если вы несколько месяцев подряд чувствуете себя "разбитым" без объективных причин, то это вполне может свидетельствовать о перенесенной инфекции.





Основные признаки - головная боль, ломота в суставах, мышцах и общая утомляемость. При этом, как говорит медик, у каждого пациента симптоматика разная. В таких случаях убедиться, что у человека был COVID-19, можно только сдав тест на антитела.





Тем не менее, подозревать только коронавирус по схожим симптомам не стоит. Недомогания могут быть признаками и других заболеваний. Так что лучше провериться комплексно, советуют специалисты.







