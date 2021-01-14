Обвиняемые — братья Владимир и Юрий Седяневские (у одного трое, у другого — двое малолетних детей), директор частной фирмы Александр Якубовский (отец двоих малолетних детей), Жанна Захаркевич (мать двоих детей — 14 и 16 лет), Надежда Степанцова (мать 17-летнего парня). Все имеют высшее образование.





Пострадавшими проходят 11 сотрудников ОМОН.





Дело начато за уличную акцию в Гродно, которая состоялась 6 сентября 2020 года, пишет " Гродненская Весна ".





Обвинитель — старший помощник прокурора Алина Чужиземец — ходатайствовала, чтобы потерпевшие не присутствовали на заседаниях, так как они "опасаются за свою жизнь и здоровье". На это один из адвокатов заявил, что фамилии пострадавших и так изменены, поэтому бояться им нечего. В конце концов судья Анна Леусик вызвала пострадавших, но допрос их вёлся из-за дверей совещательной комнаты за спиной судьи, чтобы не было видно.





Первым опрашивали "Ивана Иванова". Омоновец рассказал, что шествие в Гродно шло с флагами, плакатами и выкрикивало политические лозунги. Он с коллегами был в форме с надписью "ОМОН". Милиция перекрыла шествию дорогу, и люди пытались прорвать милицейскую цепь: толкались, но не дрались. "Иванов" заявил, что его лично не били, но люди скандировали в их адрес "Фашисты!", что причинило ему моральные страдания. Обвиняемых "Иванов" не помнит и компенсацию морального вреда с них не требует.





Вторым потерпевшим был "Иван Иванов", который на вопрос адвоката заявил, что пострадавшим его определило руководство гродненского ОМОНа. Он рассказал, что получал анонимные звонки через вайбер с угрозами в свой адрес. В день, о котором идёт речь "Иван Иванов" задерживал тех, кто активно оказал неповиновение, кто стоял в сцепке и толкался. Он отметил, что телесных повреждений у него не было. С материалами уголовного дела он не знакомился. Подсудимых потерпевший не узнал.





Омоновец "Белый" заявил, что 6 сентября никого не задерживал. Рассказал, что его кто-то в тот день бил, он чувствовал боль, но кто именно — сказать не может. Но за медпомощью не обращался. Также "Белый" заявил, что протестующие якобы распыляли газ, а омоновцы этим не занимались. Он рассказал о возникших моральных страданиях, так как были угрозы родственникам через мобильник. Однако от возмещения морального вреда он отказался. Подсудимых не опознал.





Омоновцы "Аскерко", "Петрусенко" и "Скоробатун" дали аналогичные показания. Подсудимых не опознали и от компенсации морального вреда отказались.