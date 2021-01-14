







Косвенно эту информацию подтверждает очередной факт. За последний месяц только в Белорусском государственном университете культуры и искусств умерли четыре преподавателя, трое из них - от коронавируса, сообщили TUT.BY студенты вуза.





Преподавателя Татьяны Орешко не стало 12 января. Она работала на кафедре информационных технологий в культуре.





Доцент кафедры народно-инструментального творчества Лилия Волосюк, которая вела сразу несколько курсов в университете, скончалась 23 декабря.





Ее коллега Лидия Суховарова, доцент кафедры народно-инструментального творчества, ушла из жизни 11 января. Похороны прошли 13 января.





О смерти преподавателей сообщает официальный сайт БГУКИ, но без подробностей. Журналисты связались с одним из преподавателей кафедры народно-инструментального творчества, где работали две женщины. Он подтвердил, что у его коллег был коронавирус.





Также на сайте вуза опубликована информация об уходе из жизни еще одного преподавателя Аллы Непочелович: «В новогоднюю ночь в возрасте 69 лет от тяжелой болезни скончалась доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства Непочелович Алла Ивановна».





Таким образом, только за три недели в университете скончались четыре преподавателя. По данным коллег, у троих из них был коронавирус.





И это только в одном университете!





Этот факт только доказывает те масштабы фальсификации. И, похоже, в этом Минздрав переплюнул даже Ермошину.





О том, что нам врут, косвенно свидетельствует в первую очередь тот факт, что Белсат засекретил всю статистику по демографической ситуации в стране с апреля 2020 года, когда пошел большой рост смертности во вермя первой волны коронавируса.

О данных за апрель-июнь мы узнали из отчета, который Беларусь предоставила ООН. Тогда, напомним, стало известно о резком росте смертности в этот период - избыточная смертность составила примерно 5600 человек.





После такого "прокола" действующая власть не дает статистики больше ни в одну международную организацию, в том числе и "союзникам" из ЕАЭС.













Но ноябрь - это было только начало. А сейчас, в самый разгар эпидемии, даже страшно представить, сколько людей эта власть уже угробила своим коронапсихозом!