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Только в одном Университете культуры всего за три недели умерли от COVID-19 три преподавателя!

Масштабы фальсификации правящим режимом статистики по COVID-19 даже трудно представить.


Но некоторые врачи эту статистику советуют "смело умножать на 50", заявляя, что в то время как Минздрав рапортует о 8-10 умерших в день, на самом деле ежедневно от коронавируса в Беларуси умирают СОТНИ человек!

Косвенно эту информацию подтверждает очередной факт. За последний месяц только в Белорусском государственном университете культуры и искусств умерли четыре преподавателя, трое из них - от коронавируса, сообщили TUT.BY студенты вуза.

Преподавателя Татьяны Орешко не стало 12 января. Она работала на кафедре информационных технологий в культуре.

Доцент кафедры народно-инструментального творчества Лилия Волосюк, которая вела сразу несколько курсов в университете, скончалась 23 декабря. 

Ее коллега Лидия Суховарова, доцент кафедры народно-инструментального творчества, ушла из жизни 11 января. Похороны прошли 13 января.

О смерти преподавателей сообщает официальный сайт БГУКИ, но без подробностей. Журналисты связались с одним из преподавателей кафедры народно-инструментального творчества, где работали две женщины. Он подтвердил, что у его коллег был коронавирус.

Также на сайте вуза опубликована информация об уходе из жизни еще одного преподавателя Аллы Непочелович: «В новогоднюю ночь в возрасте 69 лет от тяжелой болезни скончалась доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства Непочелович Алла Ивановна».

Таким образом, только за три недели в университете скончались четыре преподавателя. По данным коллег, у троих из них был коронавирус.

И это только в одном университете!  

Этот факт только доказывает те масштабы фальсификации. И, похоже, в этом Минздрав переплюнул даже Ермошину.

О том, что нам врут, косвенно свидетельствует в первую очередь тот факт, что Белсат засекретил всю статистику по демографической ситуации в стране с апреля 2020 года, когда пошел большой рост смертности во вермя первой волны коронавируса.

О данных за апрель-июнь мы узнали из отчета, который Беларусь предоставила ООН. Тогда, напомним, стало известно о резком росте смертности в этот период - избыточная смертность составила примерно 5600 человек. 

После такого "прокола" действующая власть не дает статистики больше ни в одну международную организацию, в том числе и "союзникам" из ЕАЭС.



Но ноябрь - это было только начало. А сейчас, в самый разгар эпидемии, даже страшно представить, сколько людей эта власть уже угробила своим коронапсихозом!
"Белорусский партизан"
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