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Полесью предрекают "второй Чернобыль"

Летом 2020 года началось строительство судоходного маршрута Е-40. Исследователи считают, что это опасно как для строителей, так и для населения.

Полесью предрекают "второй Чернобыль"
В июне начались работы по строительству водного пути на участке реки Припять — в двух с половиной километрах от четвёртого реактора Чернобыльской АЭС. 

Французская ассоциация Acro провела исследование и сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь радиологическое воздействие. Учёные опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в регионе, сообщает The Guardian.

Напомним, что судоходный маршрут длиной более 2000 километров свяжет Чёрное море с Балтикой. Водный путь будет пролегать от Гданьска в Польше до Херсона в Украине и пройдет по пяти рекам – Висле, Бугу, Пине, Припяти и Днепру – недалеко от крупных белорусских городов региона, включая Пинск.

Строительство водного пути E40 предполагает объединение рек и каналов в основном путем углубления существующих и строительства новых объектов. Большая его часть уже пригодна для судоходства, однако для отрезка между Варшавой и Брестом требуется прокладка нового канала, сообщается на сайте белорусских исследований.
Источник: media-polesye.by
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