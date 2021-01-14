Полесью предрекают "второй Чернобыль"
Летом 2020 года началось строительство судоходного маршрута Е-40. Исследователи считают, что это опасно как для строителей, так и для населения.
В июне начались работы по строительству водного пути на участке реки Припять — в двух с половиной километрах от четвёртого реактора Чернобыльской АЭС.
Французская ассоциация Acro провела исследование и сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь радиологическое воздействие. Учёные опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в регионе, сообщает The Guardian.
Напомним, что судоходный маршрут длиной более 2000 километров свяжет Чёрное море с Балтикой. Водный путь будет пролегать от Гданьска в Польше до Херсона в Украине и пройдет по пяти рекам – Висле, Бугу, Пине, Припяти и Днепру – недалеко от крупных белорусских городов региона, включая Пинск.
Строительство водного пути E40 предполагает объединение рек и каналов в основном путем углубления существующих и строительства новых объектов. Большая его часть уже пригодна для судоходства, однако для отрезка между Варшавой и Брестом требуется прокладка нового канала, сообщается на сайте белорусских исследований.
Источник: media-polesye.by
13:06 14/01/2021
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