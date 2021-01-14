



12 января в возрасте 85 лет скончался бывший предстоятель БПЦ, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Близкие люди вспоминают умершего как человека уважаемого, называют его исторической личностью, которую было «стыдно обидеть или рассердить».





«Такие люди рождаются не раз в столетие, а раз в несколько сотен лет», – вспоминает митрополита настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного Ставропигиального женского монастыря Игумения Гавриила (Глухова).





Как пишет сайт Правмир , Игуменья Гавриила в 1982-м стала послушницей в Рижском монастыре, а через два года владыка Филарет пригласил ее на послушание к нему в Отдел внешних церковных сношений. Монахиня провела с Филаретом в его резиденции председателя ОВЦ в Серебряном Бору больше четырех лет. В 2008 году Гавриила была с митрополитом в Австрии, когда ему меняли коленный сустав, больше двух месяцев они пробыли в больнице. Они общались вплоть до его смерти.





По словам Игумении Гавриилы, митрополит постоянно работал.





«У него не было никаких отпусков или выходных, для него отпуск — это послушание в церкви. Единственное, по требованию Патриарха Пимена и врачей он на десять дней уезжал лечиться в больницу. Первые полтора-два дня отсыпался, потому что было полное переутомление, а потом снова принимался за работу», – вспоминает настоятельница.





В жизни владыка был очень простым, хотя происходил из настоящего дворянского рода, этот титул Вахромеевым пожаловал император, продолжила женщина.





«Он родился в 1935 году в Москве, в его послевоенном детстве самой любимой игрой был футбол: но гоняли не мяч, а консервную банку. Когда детей звали обедать, мальчикам, его друзьям, не полагалось садиться за один стол с людьми дворянского сословия, их кормили теми же блюдами, но отдельно в другой комнате. И владыку это всегда очень коробило. Став архиереем, он обязательно приглашал к столу всех — и водителя, и сторожа, и дворника. Он показывал, что для него нет людей выше или ниже рангом, все дети Божьи», – говорит настоятельница.





Владыка называл людей «радость моя». К девушкам обращался с почтением: «Барышня». Не важно, у кого какое было настроение, он всегда улыбался. У любого мужчины спрашивал: «Ну, как семья? Как жена? Цветы даришь? Не обижаешь?», добавила Игумения Гавриила.





Женщина рассказала и об одном из уроков, который преподал ей митрополит Филарет.