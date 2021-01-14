«Девушек называл - барышня»: Близкие вспоминают умершего митрополита Филарета, возглавлявшего БПЦ более 20 лет
Много работал, называл людей «радость моя», приучал быть ответственными. Что еще говорят о митрополите Филарете, с которым в эти дни прощается Беларусь?
Фото РИА Новости
12 января в возрасте 85 лет скончался бывший предстоятель БПЦ, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Близкие люди вспоминают умершего как человека уважаемого, называют его исторической личностью, которую было «стыдно обидеть или рассердить».
«Такие люди рождаются не раз в столетие, а раз в несколько сотен лет», – вспоминает митрополита настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного Ставропигиального женского монастыря Игумения Гавриила (Глухова).
Как пишет сайт Правмир, Игуменья Гавриила в 1982-м стала послушницей в Рижском монастыре, а через два года владыка Филарет пригласил ее на послушание к нему в Отдел внешних церковных сношений. Монахиня провела с Филаретом в его резиденции председателя ОВЦ в Серебряном Бору больше четырех лет. В 2008 году Гавриила была с митрополитом в Австрии, когда ему меняли коленный сустав, больше двух месяцев они пробыли в больнице. Они общались вплоть до его смерти.
По словам Игумении Гавриилы, митрополит постоянно работал.
«У него не было никаких отпусков или выходных, для него отпуск — это послушание в церкви. Единственное, по требованию Патриарха Пимена и врачей он на десять дней уезжал лечиться в больницу. Первые полтора-два дня отсыпался, потому что было полное переутомление, а потом снова принимался за работу», – вспоминает настоятельница.
В жизни владыка был очень простым, хотя происходил из настоящего дворянского рода, этот титул Вахромеевым пожаловал император, продолжила женщина.
«Он родился в 1935 году в Москве, в его послевоенном детстве самой любимой игрой был футбол: но гоняли не мяч, а консервную банку. Когда детей звали обедать, мальчикам, его друзьям, не полагалось садиться за один стол с людьми дворянского сословия, их кормили теми же блюдами, но отдельно в другой комнате. И владыку это всегда очень коробило. Став архиереем, он обязательно приглашал к столу всех — и водителя, и сторожа, и дворника. Он показывал, что для него нет людей выше или ниже рангом, все дети Божьи», – говорит настоятельница.
Владыка называл людей «радость моя». К девушкам обращался с почтением: «Барышня». Не важно, у кого какое было настроение, он всегда улыбался. У любого мужчины спрашивал: «Ну, как семья? Как жена? Цветы даришь? Не обижаешь?», добавила Игумения Гавриила.
Женщина рассказала и об одном из уроков, который преподал ей митрополит Филарет.
«Как бы ты себя ни чувствовала, но ты должна знать, что представляешь Церковь. Ты можешь быть единственной русской монахиней, которую люди увидят, и у них сложится впечатление обо всех», – цитирует владыку Игумения Гавриила.
«Он приучал нас быть ответственными и сам вообще всегда следовал своему многолетнему принципу: если хочешь сделать хорошо, сделай все сам. По ночам он сидел над документами, а утром рано вставал на службу. Это такая повседневная реальность. Не было даже намека на то, чтобы переложить обязанности с одних плеч на другие. Этому он учил и нас», – привел еще один пример доцент кафедры библеистики и богословия Минской духовной академии священник Святослав Рогальский.
«Мы его любили и уважали. Нельзя сказать, что боялись, но именно уважали, – добавил священник. – Он был очень добрым и мягким, но с точки зрения духовной жизни — очень строгим. Трепетно и благоговейно относился к богослужению. Он не мог продолжать молиться, стоя у престола, если на семисвечнике гасла какая-нибудь лампада. Мелочь, иногда и не заметишь, а он всегда обращал внимание. Нам просто было стыдно его обидеть или рассердить».
Об уважении к митрополиту Филарету сказал и кандидат богословия, кандидат исторических наук, директор Общества любителей церковной истории священник Илия Соловьев.
«В общении митрополит Филарет был очень душевным, никогда не чувствовалась разница между тем высоким саном, который он носил, и тем положением, которое занимал его собеседник. Я никогда не испытывал при нем страха, но только глубокое уважение и почтение», – сказал он.
Сегодня, 14 января 2021 года, в Минске проходит прощание с митрополитом. После 18.00 тело перевезут в Жировичи. 15 января в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре пройдет соборная архиерейская божественная литургия и панихида. Митрополита Филарета похоронят за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.
12:51 14/01/2021
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