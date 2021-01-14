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Вы этому верите? Минздрав заявил, что обуздал COVID-19 и возвращает больницы к обычному режиму

Перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 учреждения здравоохранения Минска и Минской области возвращаются к обычному режиму работы, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава в четверг.


"Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы", - утверждается в сообщении.

В частности, с 25 января для плановой работы будет открыт роддом №2 и Городская гинекологическая больница Минска.

"Как нам стало известно:  возможно, вернутся к плановой работе ещё две столичные больницы. В ближайшее время запланированы для вывода - детская инфекционная больница (касательно госпитализации взрослых пациентов) и 1 городская клиническая больница", - заявляют в Минздраве.

К обычному режиму также вернутся перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 отделения больниц Минской области, сообщили в ведомстве. 

"В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда. Наибольшее количество свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулезном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов", - уверяют в Минздраве.

Однако столь радужная официальная версия противоречит тому, что говорят о ситуации с COVID-19 минские врачи. 
"Белорусский партизан"
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