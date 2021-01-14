



"Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы", - утверждается в сообщении.





В частности, с 25 января для плановой работы будет открыт роддом №2 и Городская гинекологическая больница Минска.





"Как нам стало известно: возможно, вернутся к плановой работе ещё две столичные больницы. В ближайшее время запланированы для вывода - детская инфекционная больница (касательно госпитализации взрослых пациентов) и 1 городская клиническая больница", - заявляют в Минздраве.





К обычному режиму также вернутся перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 отделения больниц Минской области, сообщили в ведомстве.





"В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда. Наибольшее количество свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулезном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов", - уверяют в Минздраве.





Однако столь радужная официальная версия противоречит тому, что говорят о ситуации с COVID-19 минские врачи.







