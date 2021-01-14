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В Минске появятся улицы имени Савицкого и Лученка

В Минске появятся улицы имени народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Савицкого, композитора, народного артиста СССР Игоря Лученка и заслуженного архитектора БССР Леонида Левина.



Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов. Все три улицы проектируются на территории экспериментального  
многофункционального комплекса "Минск-Мир". 

Кроме того, Мингорсовет присвоил названия трем улицам, которые проектируются в районе Партизанского проспекта. Одну из них назвали Рудобельской, остальные две будут носить имена имена партизан, Героев Советского Союза Михаила Мормулева и Виктора Ливенцева (улицу, которая была названа в его честь ранее, теперь будет называться Одесский проезд). 

Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования.
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