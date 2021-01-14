В Минске появятся улицы имени Савицкого и Лученка









Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов. Все три улицы проектируются на территории экспериментального

многофункционального комплекса "Минск-Мир".





Кроме того, Мингорсовет присвоил названия трем улицам, которые проектируются в районе Партизанского проспекта. Одну из них назвали Рудобельской, остальные две будут носить имена имена партизан, Героев Советского Союза Михаила Мормулева и Виктора Ливенцева (улицу, которая была названа в его честь ранее, теперь будет называться Одесский проезд).





Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования.