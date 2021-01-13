Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.





Представитель организации отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.





По словам Райана, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.





В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что после праздников «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше». При этом она отметила, что сейчас существует много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей коронавируса.





Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации. При этом специалист отметила, что со временем вакцины от коронавируса поступят во все страны.





По словам Сваминатан, год назад никто не мог представить, что в мире появится сразу несколько вакцин. Несмотря на это, меры против коронавируса необходимо соблюдать как минимум до конца года, заключила она.