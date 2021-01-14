Семья убитого Романа Бондаренко обратилась к руководству IIHF

Романа Бондаренко в адрес главы белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова — руководству IIHF пообещали предоставить результаты проверки Генпрокуратуры по факту его смерти. Семья парня возмущена: им самим, даже родной матери, до сих пор отказывают в доступе к материалам, передает В документе реди прочего упоминается и ситуация с подозрениями в причастности к смертив адрес главы белорусской хоккейной федерации— руководству IIHF пообещали предоставить результаты проверки Генпрокуратуры по факту его смерти. Семья парня возмущена: им самим, даже родной матери, до сих пор отказывают в доступе к материалам, передает TUT.BY





В сообщении белорусского Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею — 2021 (опубликовано на сайте Совмина) указано: на недавней встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем были озвучены мнения по «отдельным аспектам ситуации в стране».





Упомянут и Дмитрий Басков, глава Федерации хоккея Беларуси, который был опознан среди участников событий на «Площади перемен» 11 ноября прошлого года. Там, напомним, «гостями», срезавшими бело-красные ленты, был похищен 31-летний Роман Бондаренко. В ту же ночь он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу скорой помощи в состоянии комы, где спустя сутки, не приходя в сознание, умер от тяжелеших, не совместимых с жизнью травм.





«В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с генеральным прокурором Республики Беларусь [Андреем Шведом] для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки», — говорится в заявлении белорусского оргкомитета.





Новость вызвала шок в семье Романа Бондаренко:

с 13 ноября они добиваются того, чтобы было возбуждено уголовное дело из-за смерти парня. Но Генпрокуратура ведет лишь так называемую доследственную проверку.





У матери нет статуса потерпевшей, и потому женщина не может даже ознакомиться с материалами проверки — в отличие от спортивных чиновников, которым теперь дано такое обещание.





На данный момент родные не знают, есть ли подозреваемые в смерти Романа; в конце концов, завершена ли судебно-медицинская экспертиза — и каковы ее результаты, в том числе официальная причина смерти.









«Считаем это заявление феерическим лицемерием, — заявила адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы семьи Бондаренко.

— Мать Романа Бондаренко на протяжении всех двух месяцев проверки неоднократно получает отказы Генпрокуратуры на просьбы предоставить любую информацию о ходе проверки

(причем все письма с ответами идут под одним и тем же исходящим номером, 1800 — 38−2020).





В связи с этим направляем открытую и публичную просьбу (ходатайство) к представителям Дисциплинарного комитета МФХ: пригласить Елену Бондаренко и адвоката на ознакомление с материалами проверки.





Ведь для Елены использование такого „жеста доброй воли“ является единственным шансом узнать, из-за чего погиб ее единственный сын».





Представитель семьи добавила: 21 декабря семья получила очередной отказ Генпрокуратуры на просьбы предоставить информацию о ходе разбирательства. Там ответили, что проверка все еще идет, мать и адвокат не являются участниками процесса, а потому те «не вправе получать в ходе производства по материалам проверки полученную информацию и другие сведения».





Более того, Елену Бондаренко даже не уведомили о продлении сроков проверки, уточнила адвокат.





Накануне двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко поделилась в своем Instagram, что слышно по поводу разбирательства:





«Пока

нет оснований для возбуждения уголовного дела — ответ Генпрокуратуры.

Из сделанного: они собрали большую характеристику на Рому: знают, где он учился, в какой сад ходил, какие отношения у него были с людьми, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь пьяным, буйным, недоброжелательным; какие у него были вредные привычки, какой любимый алкогольный напиток был, знают ли родственники пароли от его гаджетов и т.д.





Команда работает у них большая над этой проверкой, с их слов. Генпрокуратура дала кучу отказов на наши запросы и ходатайства, основание — нет уголовного дела, поэтому мама не является потерпевшей, поэтому ей нельзя ни с чем ознакомиться. Генпрокуратура опросила свидетелей того, как Рому похитили. Нет ни дня, чтобы я не думала о нем…».





люди, похожие на приближенных к Лукашенко Баскова и Шакуту, были замечены во дворе его дома в то время, как был похищен Роман (скриншот с камер видеонаблюдения)