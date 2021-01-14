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Азаренок спешит отработать награду. Телеканал СТВ опубликовал частную переписку из дела журналистки Андреевой

Телеканал СТВ начал информационную подготовку к суду над журналисткой "Белсата" Екатериной Андреевой (Бахваловой).

О деле журналистки говорил в своей программе "тайные пружины политики" печально известный Григорий Азарёнок, пишет Еврорадио.

Екатерину Андрееву и оператора Дарью Чульцову задержали 15 ноября, когда они вели стрим с "Площади Перемен". Силовики ворвались в квартиру на 14-м этаже, где были девушки. С тех пор обе журналистки находятся под стражей. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

12 января их уголовное дело поступило во Фрунзенский суд Минска.

Азарёнок в своей программе заявил, будто Андреева своими репортажами с места событий руководила действиями протестующих. Также в сюжете были показаны скрины из переписки ее мужа Игоря Ильяша — вероятно, следствие получило их с изъятого телефона. В переписке упоминается, что Екатерина сотрудничала с украинскими СМИ и писала о войне на Донбассе. То, каким образом материалы следствия попали в пропагандистский телесюжет, Азарёнок предусмотрительно не объясняет.

Переписка Игоря Ильяша / СТВ

Переписка Игоря Ильяша / СТВ
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