Видеообращение стачкома “Беларуськалия”: 19 января - День солидарности трудящихся свободной Беларуси

Стачком ОАО “Беларуськалий” записал видеообращение к работникам всех белорусских предприятий, в котором попросил поддержки и солидарности в трудные для всех белорусов времена.