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Видеообращение стачкома “Беларуськалия”: 19 января - День солидарности трудящихся свободной Беларуси

Стачком ОАО “Беларуськалий” записал видеообращение к работникам всех белорусских предприятий, в котором попросил поддержки и солидарности в трудные для всех белорусов времена.


“Наступил тот момент, когда нам важно объединиться и вместе двигаться дальше. 19 января 2021 года в 11.00 Верховным судом Республики Беларусь будет рассмотрена кассационная жалоба на решение Минского областного суда о признании забастовки недействительной. По сути Верховный суд должен дать нам ответ: кто мы? Свободные рабочие либо рабы безмолвные? Мы обращаемся к рабочим всех предприятий с просьбой о солидарности и объявляем 19 января 2021 года Днем солидарности трудящихся свободной Беларуси”, – заявили члены стачкома “Беларуськалия”, цитирует Народная воля.
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