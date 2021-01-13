+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта

«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.

«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта
 «Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.

В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, «Белавиа» не будет выполнять полеты по следующим направлениям:

Рига и Ашхабад по 1 марта 2021 года;
Будапешт и Алматы по 27 марта 2021 года.
Исключение составляет аэропорт «Домодедово». Туда рейсы выполняются.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]