«Белавиа» продлевает приостановку полетов в Россию до 27 марта

«Белавиа» в очередной раз продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта.









Рига и Ашхабад по 1 марта 2021 года;

Будапешт и Алматы по 27 марта 2021 года.

Исключение составляет аэропорт «Домодедово». Туда рейсы выполняются.



