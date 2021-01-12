Напомним, преступление было совершено вечером 11 августа 2017 года. 22-летний гомельчанин Дмитрий разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла Suzuki за 4900$. Покупатели нашлись в России. Два приятеля из Курской области приехали в Гомель, связались с продавцом и договорились о встрече, которая состоялась в деревне Романовичи Гомельского района. Гости приехали на такси, а продавец — на мотоцикле Yamaha.





Однако вместо честной сделки один из россиян схватил молоток с резиновой головкой и стал быть продавца по голове. Случилось это в гараже. Гомельчанин упал, а разбойники, завладев двумя байками, скрылись с места преступления. Родственница потерпевшего, увидев в окно дома, как молодой человек пытается встать с земли, вызвала скорую помощь и милицию. Преступники направлялись в сторону границы с Россией. В ходе преследования одного из них, он был за рулем Yamaha, задержали, а второй на Suzuki — скрылся.

15 января 2018 года Гомельский областной суд признал виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, совершенным группой лиц 23-летнего жителя Курской области Виктора Нестеренко. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Также его обязали выплатить потерпевшим более 40 тысяч рублей.





В отношении скрывшегося разбойника — 29-летнего жителя города Курчатова Александра Верещагина — дело выделили в отдельное производство, а позже направили в Россию в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.





Чем эта криминальная история завершилась в России, «Сильные Новости» узнали из опубликованных в открытом доступе судебных решений.





В июле 2019 года приговором Курчатовского городского суда Курской области Верещагин был признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы. Также с него постановлено взыскать 302 тыс. росс. руб. в счет возмещения материального вреда и 1 млн. руб. морального вреда. Потерпевшими по делу были признаны избитый гомельчанин и его родственница, которой принадлежал мотоцикл Suzuki.





Приговор был обжалован в апелляционном порядке, но Курский областной суд оставил его в силе. Осужденный и его адвокаты обратились в кассационную инстанцию. Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в феврале 2020 года частично изменила приговор и снизила наказание до 14,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На протяжении прошлого года адвокаты Верещагина дважды обращались с жалобой и ходатайством в Верховный суд, но высшая судебная инстанция отказалась их рассматривать.





Примечательно, что Верещагин свою вину не признал, в суде отказался отвечать на вопросы, но изложил свою версию событий в деревне Романовичи.





Из показаний потерпевшего гомельчанина следовало, что на него напали в гараже, где он сперва получил удар по ногам, а когда упал на спину, то увидел, как Нестеренко подбежал к нему и стал прижимать в земле, а подбежавший Верещагин ударил молотком по голове, отчего он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, после длительного нахождения в коме.





По словам Верещагина, все было наоборот. Якобы он передал продавцу залог в сумме 300 тыс. росс. руб., чтобы проверить мотоцикл на ходу. Сделал на нем несколько кругов по двору дома, а затем, чтобы проверить мотоцикл на скорости и понять, как переключаются передачи и как работает подвеска, выехал на нем со двора и поехал по улице. Когда вернулся, увидел, что в гараже Нестеренко борется с гомельчанином. Товарищ попросил его о помощи — он схватил продавца за руки, а его земляк с криком: «Это бандиты!», стал бить потерпевшего по голове. Потом они сели на мотоциклы и уехали. Позже, когда остановились, Нестеренко заявил, что это были бандиты, хотели похитить у них деньги и забрать мотоциклы, а возможно, даже собирались убить, и могут преследовать. Действительно, за ними следовал автомобиль, и когда они остановились, автомобиль ударил его мотоцикл в колесо, после чего он стал уезжать. Что стало с Нестеренко — не знает.





Уже на территории России у него закончился бензин и спустило колесо. Мотоцикл Верещагин оставил в лесу, через неделю он за ним вернулся, но не нашел. В последнем слове он просил суд его оправдать, пояснив, что спасал свою жизнь. Также он отметил, что учился на юриста и проходил практику в Следственном комитете.





К месту заметить, что по показаниям осужденного в Беларуси Нестеренко, инициатором разбойного нападения на гомельчанина был Верещагин, который ему сказал: «Будем угонять мотоцикл бесплатно». Именно Верещагин сделал подсечку потерпевшему, а потом стал бить того резиновым молотком.



