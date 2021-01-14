+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Не май месяц. Сегодня до -10 в Минске

Прогнозируется снег и гололедица.

В Минске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, сообщает belgidromet.by.

Брест
Облачно. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -2..-4°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Витебск
Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), днем слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Гродно
Облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер северный, 4-9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Могилев
Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]