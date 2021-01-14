Помните ролик, в котором 5 сотрудников авиакомпании"Белавиа" выступили против насилия? Их осудили
Суд Октябрьского района белорусской столицы осудил ещё пять сотрудников авиакомпании "Белавиа" и Национального аэропорта "Минск" за "пикетирование" в видеоролике.
Участники видеообращения / Скриншот
Они его записали в ноябре 2020-го, выступили против насилия силовиков и беззакония в нашей стране. Всех участников решили наказать за "нарушение порядка проведения массового мероприятия", суды начались 11 января, пишет Еврорадио. Сначала по 15 суток административного ареста получили Владимир Якубицкий и Надежда Букатая. 13 января судья Елена Живица рассмотрела дела еще шести человек. Виктор Веретенников, Иван Воронович, Владимир Протащик оштрафованы на 870 рублей, Евгений Герман и Валентин Козловский — на 725 рублей. Раньше они получали выговоры на работе. Дело Сергея Ивашкевича отправили на доработку — в бумагах были ошибки.
Как сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae, к материалам дела был приобщен не только видеоролик, но и записи камер наблюдения в аэропорту.
08:26 14/01/2021
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