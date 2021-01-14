Гомельские пограничники нашли 110 кг взрывчатки и боеприпасов времен ВОВ
Гомельскими пограничниками совместно с группой разминирования войсковой части 5525 и сотрудниками Хойникского РОВД обнаружены боеприпасы со времен Великой Отечественной войны,
Сообщает interfax.by со ссылкой на Госпогранкомитет.
"13 января по информации от местных жителей в лесном массиве в 1,5 км от населенного пункта Майский Брагинского района и в 300 метрах от автозаправочной станции вблизи населенного пункта Хойники было обнаружено большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили: найдено было 547 единиц "тротиловых шашек" "германского" производства времен ВОВ общей массой 109,4 кг, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателя.
"Группой разминирования войсковой части 5525 проводятся необходимые мероприятия по разминированию и уничтожению обнаруженных тротиловых шашек и боеприпасов", - отметили в ГПК.
08:20 14/01/2021
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