Сообщает interfax.by со ссылкой на Госпогранкомитет.





"13 января по информации от местных жителей в лесном массиве в 1,5 км от населенного пункта Майский Брагинского района и в 300 метрах от автозаправочной станции вблизи населенного пункта Хойники было обнаружено большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.





Там уточнили: найдено было 547 единиц "тротиловых шашек" "германского" производства времен ВОВ общей массой 109,4 кг, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателя.





"Группой разминирования войсковой части 5525 проводятся необходимые мероприятия по разминированию и уничтожению обнаруженных тротиловых шашек и боеприпасов", - отметили в ГПК.







