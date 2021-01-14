Витебские таможенники задержали нелегальную партию автозапчастей на круглую сумму
Витебские таможенники выявили крупную партию новых автомобильных запчастей.
Известно, что они были скрыты в железнодорожном контейнере. Так, он следовал из Латвии на территорию ЕАЭС вместе с аналогичным товаром, который ранее уже был в употреблении.
Об этом пишет belnovosti.by со ссылкой на Витебскую таможню. Сотрудники таможни во время проведения досмотра обнаружили несоответствие перемещаемого товара с указанными в сопроводительных документах сведениями. При этом, все было профессионально спрятано и упаковано.
Всего во время проверки удалось выявить 677 единиц автозапчастей на сумму свыше 120 тысяч рублей. По факту случившегося был начат административный процесс, который займет некоторое время.
08:03 14/01/2021
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