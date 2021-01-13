Вышел на свободу сын Нины Багинской
Его задержали за 15 минут до Нового года.
Знаменитая Нина Багинская полдня искала сына, которого должны были отпустить еще ночью 12 января. Но наконец Павел Багинский на свободе и уже дома, передает nn.by.
«Меня задержали 31 декабря в 23:45, — вспоминает Павел. — А задержали меня, потому что я с матерью гулял по пустынному скверу за «Ригой», по улице Восточной. Мне приписали одиночный пикет с флагом — которого у меня даже не было, его отобрали силовики у моей мамы.
После задержания меня отвезли в Советский РОВД. Там я встретил Новый год, заночевал в камере, утром 1 января отправили меня на Окрестина».
2 января Павла судили.
«На суде я говорил, что мне нужен защитник. Судья сделала перерыв, а после сказала: вам самостоятельно нужно найти адвоката, заключить договор и прийти 4 января в Советский суд. Я думал, меня отпустят, чтобы я нашел адвоката, но нет.
Я остался на Окрестина, и 4 января был новый суд. Я попросил снова защитника — на суде присутствовала моя мать со знакомым адвокатом. Я хотел сразу заключить договор с тем адвокатом, тогда судья сделала перерыв, после которого перенесли заседание на 5 января.
На этом заседании меня уже защищал адвокат, но я все равно получил 12 суток по первому протоколу. Зато второй — по 23.4 — отправили на доработку», — рассказывает Павел.
Весь срок он провел на Окрестина.
12 суток истекли ночью 12 января. Но Павла Багинского на свободу не выпустили.
«Часа за 2 я у дежурного спросил: по приговору мой срок истекает сегодня, меня отпустят?
Ответ был с насмешками: «А что, утром не могли спросить? Как должно быть, так и будет».
Но меня никто не отпустил. Наблюдали за мною: каждые минут 15 заглядывали через окошко, чаще, чем обычно. Почему не отпускают, мне никто не объяснял.
Утром была проверка, я снова спросил: когда меня отпустят? Напомнил, что 12 суток закончились еще вчера.
Ответ был такой: если не отпускают, значит, сутки еще не закончились.
В итоге в 2 часа меня все же внезапно выпустили. Пересидел я 14 часов. Почему — не знаю», — говорит Багинский.
На условия он не жалуется, говорит, было приемлемо.
«Давления, можно сказать, тоже не было: разве что грубость, насмешки со стороны сотрудников».
Теперь Павел уже дома. Отдохнет и будет искать работу: раньше он работал на стройке, объект сдали. Сейчас Павел подрабатывает ремонтом бытовой техники.
20:00 13/01/2021
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