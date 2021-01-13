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В Беларуси ответственность для пьяных водителей ужесточится

В Беларуси ответственность для пьяных водителей ужесточится.


Соответствующий закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", принятый парламентом и подписанный Александром Лукашенко, опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Если сейчас за повторное в течение года управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лишить прав можно на срок до 5 лет, то нововведение предусматривает 8 лет. Если пьяный водитель совершил ДТП, в результате которого кто-то получил тяжкое телесное повреждение или даже погиб, ему грозит до 7 лет заключения. Максимальный срок будет составлять 8 лет.

Нововведение начнёт действовать через три месяца, передает "Еврорадио".
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