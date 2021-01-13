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За месяц в Университете культуры умерли четыре преподавателя

За последний месяц в Белорусском государственном университете культуры и искусств умерли четыре преподавателя. Такое сообщение прислали TUT.BY студенты вуза.

Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы уже писали об уходе из жизни преподавателя Татьяны Орешко 12 января. Она работала на кафедре информационных технологий в культуре.

Доцент кафедры народно-инструментального творчества Лилия Волосюк, которая вела сразу несколько курсов в университете, скончалась 23 декабря. Ее коллега Лидия Суховарова, доцент кафедры народно-инструментального творчества, ушла из жизни 11 января. Похороны прошли 13 января.

О смерти преподавателей сообщает официальный сайт БГУКИ, но без подробностей. Мы связались с одним из преподавателей кафедры народно-инструментального творчества, где работали обе женщины. Он подтвердил, что у его коллег был коронавирус.

Также на сайте вуза опубликована информация об уходе из жизни еще одного преподавателя Аллы Непочелович: «В новогоднюю ночь в возрасте 69 лет от тяжелой болезни скончалась доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства Непочелович Алла Ивановна».

Таким образом, за три недели в университете скончались четыре преподавателя. По данным коллег, у троих из них был коронавирус.

Заведующая кафедрой информационных технологий в культуре Татьяна Жилинская комментировала TUT.BY 12 января, что сейчас обучение не проводится очно.
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