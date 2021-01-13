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В Минске проходит прощание с митрополитом Филаретом

13 января в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе началось прощание с митрополитом Филаретом, бывшим многолетним руководителем БПЦ, умершим во вторник на 86-м году жизни.
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Оно продлится до 18.00 14 января. По завещанию, митрополит Филарет будет похоронен на территории Жировичского монастыря (Слонимский район).

Филарет в декабре 2020-го заразился COVID-19. Спасти его врачи не смогли.

С 2013 года он был почётным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
"Еврорадио"
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