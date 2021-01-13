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ЮНИСЕФ: Для борьбы с пандемией школы нужно закрывать в последнюю очередь

Глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор выступила с заявлением, в котором оценила последствия закрытия школ в разных регионах мира. Эксперт считает, что за ограничение доступа детей к образованию мы заплатим слишком большую цену. В ЮНИСЕФ призвали приложить максимум усилий для того, чтобы дети вернулись в классы и продолжили учиться.


Многие осуждают белорусский сценарий борьбы с COVID-19 в том числе из-за того, что школьники в нашей стране не перешли на дистанционный формат обучения. Но в этом вопросе мы не вступаем в противоречие с рекомендациями ЮНИСЕФ. В фонде считают, что дети должны учиться в очном формате, несмотря на пандемию. Закрытие школ можно рассматривать лишь как крайнюю меру, когда все остальные методы борьбы с заболеваемостью не работают. 

— Несмотря на растущее количество доказательств того, что школы не являются «движущей силой» пандемии, многие страны предпочли оставить школы закрытыми. В некоторых странах — почти на год, — возмутилась Генриетта Фор. 

Цена закрытия школ, от чего на пике пандемии пострадали 90% учеников по всему миру, слишком высока. Треть школьников были лишены доступа даже к дистанционному образованию. И самый тяжелый удар ощутили на себе уязвимые слои населения. В некоторых странах без школьного питания дети остаются голодными, и это не может не сказываться на их здоровье. Без защиты, которую детям дает школа, они чаще сталкиваются с жестоким обращением, их привлекают к тяжелому труду, растет число ранних браков.  

Ограничения в общении со сверстниками, снижение физической активности — все это также может плохо сказаться на развитии детей, говорится в заявлении главы ЮНИСЕФ. У детей все чаще проявляются признаки психологических расстройств. Вот почему страны должны приложить максимум усилий для того, чтобы дети вернулись в школу. — Оценка риска заболеваемости на местном уровне должна быть ключевым фактором при принятии решения о работе школы. По возможности следует избегать закрытия школ по всей стране. В случае полного локдауна власти должны уделить большое внимание дистанционному обучению. При отмене ограничений начинать необходимо со школ, говорится в заявлении. 

— Если дети столкнутся с закрытием школ еще на один год, последствия ощутят на себя даже будущие поколения.
rebenok.by
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