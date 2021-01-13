В МВД насчитали 18 тысяч случаев разглашения персональных данных милиционеров
В МВД заявили о более чем 18 тысячах случаев разглашения персональных данных милиционеров за пять месяцев после президентских выборов.
Минский ОМОН / БЕЛТА
Главное управление собственной безопасности МВД насчитало 225 угроз, 382 оскорбления и 92 случая клеветы в отношении силовиков. В отношении людей, которые писали оскорбления и разглашали личные данные силовиков, возбудили 332 уголовных дела. К административной ответственности привлекли 127 человек, передает "Еврорадио".
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В тоже время в МВД никак не объясняют эту волну неудовольствия людей действиями милиции.
Также стоит отметить, что до сих пор не возбуждено ни одного дела в отношении милиционеров за превышение служебных полномочий во время разгонов мирных акций протеста.
18:39 13/01/2021
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