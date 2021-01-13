Синоптики рассказали о погоде в феврале





Зато белорусы пережили два самых теплых года подряд - 2019 и 2020, хотя в прогнозах и были морозы, пишет КП в Беларуси





2020-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, а это с 1881 года! Среднегодовая температура воздуха составила плюс 9,1 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы. 2020 год побил рекорд 2019-го (плюс 8,8 градуса в среднем), который дсчитался самым теплым.





- Средняя температура прошлой зимы составила плюс 1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса, - рассказала начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец. - Такой теплой зимы, как в декабре 2019, январе и феврале 2020 года на территории Беларуси не отмечалось ни разу с 1881 года.





Все три месяца были с положительными среднемесячными температурами воздуха. Прошлой зимой самая высокая температура была отмечена в Дрогичине 18 декабря и составила плюс 12,8 градуса, а минимальная - на станции Озерище 8 февраля – минус 11,1 градуса. Весна 2020 года по средней температуре была близка к климатической норме.





Лето было теплым со средней температурой воздуха плюс 18,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,4 градуса, причем август - теплее обычного.





Средняя температура трех осенних месяцев 2020 года составила 9,7 градуса, что на 3 с лишним градуса выше нормы. Такой теплой осени на территории Беларуси не отмечалось ни разу!





Сентябрь стал вторым в истории метеонаблюдения в Беларуси по плюсовой температуре. Да и октябрь был аномальным – самым теплым в истории метеонаблюдений в нашей стране: 10,5 градуса. Средняя температура ноября – плюс 3,8 градуса, что на 3 градуса выше нормы. Так тепло, как было в ноябре 2020, бывает у нас нечасто - примерно раз в 9 лет.





Год закончился декабрем со средней температурой – минус 0,8 градуса, что выше нормы на 2,5 градуса. Такой декабрь у нас на территории страны отмечается раз в пять лет.





В 2020 году метеорологи отмечали недобор осадков - их выпало 92% нормы.





На вопрос корреспондента «Комсомолки» о том, как далеко заглядывают белорусские синоптики, начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский ответил так:





- В Белгидромете мы составляем прогноз погоды максимум на 6 дней, то есть, предвосхищая ваш вопрос, у нас пока у нас нет информации, какой будет весна в этом году. Пока можем только предположить, какими окажутся погодные условия в феврале.





Что касается последнего зимнего месяца, то складывающаяся обстановка такова, что и в феврале продолжится зимний характер погоды, хотя в последние годы февраль был скорее уже весенним месяцем. А что касается весны, то приблизительную расстановку сил мы сможем оценить только в конце февраля.





- В принципе никто в мире не дает детальных прогнозов погоды с выкладками температур, осадков, неблагоприятных явлений на срок более чем 7 – 10 дней, подчеркнул специалист. - Но в интернете можно прочитать прогнозы ведущих американских или европейских центров.





Качество их, по мнению Александра Беганского, крайне невысокое, в чем мы могли убедиться в прошлом году: зиму 2019-2020 годов они прогнозировали как самую холодную за последние 150 лет, а в итоге она оказалась самой теплой.