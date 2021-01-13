







"Женщина шла из деревни Красная Беларусь в районный центр. Ее тело было найдено в лесу недалеко от дороги по пути следования", - сказала она.





От Красной Беларуси до Быхова, согласно сервису "Яндекс.Карты", 15 км по кратчайшему пути, через другие населенные пункты. Ориентировочно, это 3-3,5 часа пешком. При этом в двух километрах от Красной Беларуси, в агрогородке Лудчицы, есть железнодорожная станция с прямым сообщением с райцентром.





Официально первая смерть в Беларуси этой зимой была зафиксирована в декабре 2020 года: тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины без признаков жизни, которые умерли от переохлаждения, обнаружили в шалаше недалеко Лиды. Супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, а также злоупотребляли спиртными напитками.





Также в декабре в Бобруйском районе жительница райцентра поехала на дачу и отправилась в лес за дровами. Там она заблудилась и насмерть замерзла.



