+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Первая смерть от холода в 2021-м: под Быховом женщина решила пройти 15 км и замерзла

В лесу Быховского района местные жители нашли замерзшей женщину, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.



"Женщина шла из деревни Красная Беларусь в районный центр. Ее тело было найдено в лесу недалеко от дороги по пути следования", - сказала она.

От Красной Беларуси до Быхова, согласно сервису "Яндекс.Карты", 15 км по кратчайшему пути, через другие населенные пункты. Ориентировочно, это 3-3,5 часа пешком. При этом в двух километрах от Красной Беларуси, в агрогородке Лудчицы, есть железнодорожная станция с прямым сообщением с райцентром.

Официально первая смерть в Беларуси этой зимой была зафиксирована в декабре 2020 года: тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины без признаков жизни, которые умерли от переохлаждения, обнаружили в шалаше недалеко Лиды. Супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, а также злоупотребляли спиртными напитками.

Также в декабре в Бобруйском районе жительница райцентра поехала на дачу и отправилась в лес за дровами. Там она заблудилась и насмерть замерзла.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]