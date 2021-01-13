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ДФР пришел в "Кнігазбор"

ПЕН-центр сообщает о задержании директора издательства Геннадия Винярского, а БАЖ -- о том, что известного дизайнера Анатолия Лазаря тоже увезли в ДФР.

ДФР пришел в "Кнігазбор"
Геннадий Винярский, Фото Новы час
Дизайнера Анатолия Лазаря, известного как Вецер Механічны, утром 13 января забрали в финансовую милицию вместе с компьютером.

Анатолий Лазарь

Жене сказали, мол, чтобы проверить, уплатил ли налоги, сообщает БАЖ.

Анатолий Лазарь — известный дизайнер. Он работал над десятками белорусских проектов — от футболок до сайтов и обложек книг.

Позже стало известно, что силовики пришли и к директору издательства "Кнігазбор" Геннадию Винярскому. В ПЕН-центре предполагают, что это ОБЭП.
"Белорусский партизан"
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