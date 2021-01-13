ДФР пришел в "Кнігазбор"

Дизайнера Анатолия Лазаря, известного как Вецер Механічны, утром 13 января забрали в финансовую милицию вместе с компьютером.





Анатолий Лазарь





Жене сказали, мол, чтобы проверить, уплатил ли налоги, сообщает БАЖ





Анатолий Лазарь — известный дизайнер. Он работал над десятками белорусских проектов — от футболок до сайтов и обложек книг.





Позже стало известно, что силовики пришли и к директору издательства "Кнігазбор" Геннадию Винярскому. В ПЕН-центре предполагают, что это ОБЭП.



