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Шок! У троллейбуса с пассажирами на ходу отвалилось колесо

Прямо на ходу у троллейбуса отвалилось двухскатное колесо в Витебске.

«Это произошло во вторник примерно в 17:20 на пр. Фрунзе», — написал очевидец. К счастью, довольно серьезная авария обошлась без последствий для пассажиров общественного транспорта и других участников движения.


Как видно на записи, распространенной каналом «Витебск в телеграме», водитель троллейбуса стал снижать скорость в зоне действия знака, ограничивающего максимальную скорость в 40 км/ч, непосредственно перед участком около школы. Во время торможения заднее левое колесо и отлетело. 

Троллейбус с искрами остановился, а колесо продолжило движение и едва не выехало на встречную полосу. Врезавшись в дерево, оно остановилось на трамвайных путях.
Источник: onliner.by
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