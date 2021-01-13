Шок! У троллейбуса с пассажирами на ходу отвалилось колесо

«Это произошло во вторник примерно в 17:20 на пр. Фрунзе», — написал очевидец. К счастью, довольно серьезная авария обошлась без последствий для пассажиров общественного транспорта и других участников движения.









Как видно на записи, распространенной каналом «Витебск в телеграме», водитель троллейбуса стал снижать скорость в зоне действия знака, ограничивающего максимальную скорость в 40 км/ч, непосредственно перед участком около школы. Во время торможения заднее левое колесо и отлетело.





Троллейбус с искрами остановился, а колесо продолжило движение и едва не выехало на встречную полосу. Врезавшись в дерево, оно остановилось на трамвайных путях.