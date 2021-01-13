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Активизировались мошенники, которые представляются "Белпочтой"

Мошенники начали создавать фейковые страницы в интернете от имени главного почтового предприятия Беларуси – "Белпочты", передает Sputnik.




Таким образом преступники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт своих жертв.

Действуют они следующим образом: ищут объявления о купле или продаже товара на популярных сайтах. Затем связываются с продавцом/покупателем через мессенджеры Viber, WhatsApp и другие. Предлагают для оплаты товара воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи.

"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказали на предприятии "Белпочта".

Жертве для оплаты товара высылают ссылку на фишинговый сайт. После того, как человек вводит данные свой карты, с нее снимаются все деньги.

Случаи кибермошенничества в последнее время участись, сообщают на "Белпочте". Там рассказали, как не попасть в сети преступников. Подозрительными считаются следующие признаки:

быстрая ответная реакция покупателя (продавца) на размещенное объявление о продаже товара;

код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания;

гражданину предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке;

доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному интернет-ресурсу организации.
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