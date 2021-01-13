











Таким образом преступники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт своих жертв.





Действуют они следующим образом: ищут объявления о купле или продаже товара на популярных сайтах. Затем связываются с продавцом/покупателем через мессенджеры Viber, WhatsApp и другие. Предлагают для оплаты товара воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи.





"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказали на предприятии "Белпочта".





Жертве для оплаты товара высылают ссылку на фишинговый сайт. После того, как человек вводит данные свой карты, с нее снимаются все деньги.





Случаи кибермошенничества в последнее время участись, сообщают на "Белпочте". Там рассказали, как не попасть в сети преступников. Подозрительными считаются следующие признаки:



