Митрополит Филарет написал завещание еще в 2012 году





В Минске в настоящее время проходит заседание Синода БПЦ, на котором, в частности рассматривается план мероприятий, связанных с прощанием и погребением митрополита Филарета. Владыка умер в первой половине дня 12 января 2021 года, он почти месяц провел в больнице, куда попал с коронавирусом.





"Синод рассмотрит завещание новопреставленного митрополита Филарета (Вахромеева), подписанное им 18 ноября 2012 года и адресованное членам Синода БПЦ, и вопросы организации прощания с почившим в Минске и погребения в Жировичах", - сообщили Sputnik в экзархате.





Там не пока не уточнили, какая информация содержится в завещании.





Вместе с тем в экзархате рассказали, что заседание Синода открыла предстоятель БПЦ митрополит Вениамин, который напомнил, что последний раз встречался с Владыкой Филаретом 14 декабря 2020 года, в день его тезоименитства.





Владыка митрополит отметил, что в адрес Экзарха и Синода поступили соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента Беларуси Александра Лукашенко, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Блаженнейшего митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, многих архипастырей РПЦ, в том числе митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, глав дипломатических миссий, государственных структур СНГ, РБ, РФ, общественных и религиозных организаций.



