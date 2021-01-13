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Беларуские реалии: журналист Александров нашелся в Октябрьском РУВД

Причина задержания неизвестна.


Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. 

Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже Александрова.

Обстоятельства задержания журналиста по-прежнему неизвестны. По словам дежурного милиционера, "проводится разбирательство". 

Статус Александрова также неизвестен. К нему едет адвокат.

Напомним, Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.

Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
Источник: belapan.com
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