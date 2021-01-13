Беларуские реалии: журналист Александров нашелся в Октябрьском РУВД
Причина задержания неизвестна.
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска.
Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже Александрова.
Обстоятельства задержания журналиста по-прежнему неизвестны. По словам дежурного милиционера, "проводится разбирательство".
Статус Александрова также неизвестен. К нему едет адвокат.
Напомним, Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.
Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
Источник: belapan.com
14:00 13/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение