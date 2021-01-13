«Мы, нижеподписавшиеся медицинские работники, обращаемся к руководству IIHF.





Состоявшийся визит Рене Фазеля в Беларусь вызывает у нас недоумение и возмущение.





Неужели господин Фазель считает возможным рассматривать вопрос о проведении в настоящее время в Беларуси значимого спортивного события – чемпионата мира по хоккею?





Говоря о недопустимости вмешательства политики в спорт, неужели он не в состоянии сам разделить политику и преступления?

Убийства, пытки, репрессии, попрание основных прав, свобод и общечеловеческих ценностей – это не политика!

На это невозможно закрывать глаза, прячась за лозунгами об аполитичности!





Именно медицинские работники в первую очередь сталкиваются с людьми, пострадавшими от действий силовиков.





Это мы забираем из отделений милиции и мест принудительного содержания граждан в тяжелом состоянии.





Это мы оказываем помощь избитым, раненым, изувеченным.





Это мы своими глазами видим последствия зверств и садизма.





Это нам приходится сталкиваться с искалеченными телами и душами ни в чем не виновных беларусов.





Именно поэтому мы не можем молчать, когда

власти страны сделали насилие над людьми ежедневной рутиной,

но при этом спокойно планируют спортивный праздник мирового масштаба!





Если господин Фазель все же считает допустимым игнорировать массовые репрессии, вплоть до убийств мирных беларусов, то неужели он также считает приемлемым пренебрежение жизнью и здоровьем болельщиков и спортсменов?





Как никто другой в Беларуси,

мы представляем себе реальную ситуацию с covid-19 в стране.



Мы ежедневно видим возмутительную ложь официальной статистики.

Каждый день мы наблюдаем, как огромное количество людей заболевает COVID-19, тяжело болеет и погибает.





Эпидемия covid-19 полыхает в Беларуси как пожар, который уже невозможно сдержать! Может быть, господин Фазель считает, что у нас, медиков, недостаточно работы?





Может быть, раз господин Фазель не считает целесообразным отменить чемпионат, он хотя бы обеспечит лечебные учреждения Беларуси всем необходимым, чтобы медперсоналу не приходилось стирать и штопать одноразовые костюмы?





Наверняка господину Фазелю известно, что действующие власти страны, где планируется чемпионат мира по хоккею, не считают это приоритетной задачей.





Возможно, господину Фазелю рассказали о беспрецедентных и эффективных противоэпидемических мероприятиях в Беларуси? Разумеется, это звучало убедительно.





Но, может быть, господин Фазель пробовал зайти после рабочего дня в небольшой продовольственный магазин? Или проехаться утром в общественном транспорте? Может, посетил одну из обычных городских поликлиник? Побывал на занятиях в школе, ВУЗе?





Может быть, господин Фазель смог самостоятельно увидеть, что реально «делается» для того, чтобы уберечь людей от коварной болезни?





Если бы господин Фазель просто взглянул на повседневную жизнь обычных беларусов, он понял бы, что все заявленные противоэпидемические мероприятия являются не более, чем формальностью.

Карантинные меры в стране отсуствуют. Школы и университеты работают в штатном режиме без каких-либо ограничений.





Физическое дистанцирование отсутствует повсеместно. Соблюдение масочного режима никто и не думает контролировать.

Общественные мероприятия в стране запрещаются только тогда, когда власти считают их опасными для себя.





Вся информация о состоянии общественного здоровья (и не только о нем) в стране отравлена ложью и лицемерием.





Уверен ли господин Фазель, что именно такие условия – наиболее подходящие для проведения мирового хоккейного первенства?





Спорт вне политики?





Или спорт также вне нравственности?» – задают риторический вопрос авторы обращения.



