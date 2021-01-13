Что это было? Над Минском летали военные истребители
12 января внезапно и массово начали летать над Минском военные самолеты.
За день самолеты были замечены как минимум в районе станций метро «Спортивная» и «Каменная Горка», также борта видели над Грушевкой и микрорайоном Запад-3, пишет tut.by
В некоторых самолетах опознавали транспортники, в других — истребители. Если полеты военно-транспортных самолетов в районе Минска в общем не редкость, то боевые самолеты летают над столицей далеко не каждый месяц.
За пояснением журналисты обратились к белорусским авиаспоттерам: обычно они в курсе событий, касающихся самолетов и вертолетов, пролетающих над Беларусью. Они согласились прояснить ситуацию.
Судя по всему, накануне совпали два события. Пролетающие над Минском транспортники — это, скорее всего, плановые полеты машин, взлетающих с аэродрома Мачулищи (именно там они обычно базируются).
В частности, оттуда взлетал транспортник Ил-76МД — его полеты не раз замечали и раньше. Кроме него, с Мачулищей взлетал и меньший по размеру военно-транспортный самолет Ан-26.
А вот истребители под Минском не базируются, их основной аэродром расположен в Барановичах.
Однако как пояснили участники споттерского движения, сейчас на барановичском аэродроме ремонтируется полоса, и самолеты временно перебазировались в Мачулищи — среди них и давно используемые МиГ-29, и поступившие прошлым летом на вооружение новые Су-30СМ.
10:34 13/01/2021
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