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Ученые раскрыли секрет происхождения коронавируса

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека.



Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует при переходе от животных к людям.

Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.

Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.
Oxu.az
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