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COVID-19 в мире: число зараженных приблизилось к 91,6 млн

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 962 тыс. 219, выздоровели более 64 млн человек.


Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 91 млн 594 тыс. 383 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 22 млн 838 тыс. 110 инфицированных COVID-19, зафиксировано 380 тыс. 670 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 495 тыс. 147, число скончавшихся - до 151 тыс. 529, выздоровели более 10 млн человек, пишетinterfax.by

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 195 тыс. 637 заболевших, из них умерли 204 тыс. 690 человек, вылечились более 7,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 252,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 173 человека, Индии - 109, Бразилии - 960.
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