Екатерина Андреева





Дела Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой передали в суд Фрунзенского района. При этом родственникам Дарьи и Екатерины никто о передаче дела в суд не сообщил.





«В канцелярии Фрунзенского суда заявили, что в течение недели назначат дату заседания. Судью еще не определили», — рассказал Игорь Ильяш, муж Екатерины Андреевой.





Ранее 9 января муж журналистки Игорь Ильяш после получения письма от Екатерины из Жодинской тюрьмы сообщил, что следствие по ее делу завершено. В письме журналистка написала, что ждет этапирования в Минск.





Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова остаются за решеткой с 15 ноября – они были задержаны за стрим, где показали жестокий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали девушек политзаключенными.