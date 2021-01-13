«Это пытки, чтобы сломать человека, уничтожить как личность»
Разговор с матерью студента, наказанного 114-дневным арестом
Ольга Солонович, мать Яна Солоновича. Фото: Агата Квятковская / Белсат
Яна Солоновича, студента 4 курса БГУИР и сотрудника научно-технического центра КГБ, задержали в воскресенье 1 ноября. По словам матери, Ян просто шел вдоль проспекта Независимости, без символики, флагов. Тем не менее, парня уже восемь раз судили за участие в несанкционированных мероприятиях. На свободу он должен выйти 23 февраля.
Для убийц, воров передачи принимают каждый день
7 января, на Рождество, Ольга Солонович поехала на Окрестина, где в изоляторе более двух месяцев держат ее сына, 21-летнего Яна Солоновича. В этом году праздник выпал на четверг – день передач на Окрестина. Но на этот раз вещей для сына у Ольги не приняли – сослались на пандемию коронавируса.
– Я не понимаю, как так можно, – возмутилась женщина. – Для тех, кто сидит по уголовным статьям, убийц, воров, – каждый день принимают передачи, дают звонки и встречи с родными. А мой сын не совершил никакого преступления, и над ним так издеваются. За что? Почему мне не разрешают хоть раз в неделю передать ему предметы гигиены?
Ян Солонович остается за решеткой с 1 ноября. Парня схватили, когда в Минске проходил Марш против террора.
Подробностей задержания сына Ольга Солонович не знает –рассказывает только о коротком видео, которое видела в интернете. На нем Ян идет вдоль проспекта Независимости недалеко от БАТУ. У молодого человека не было никакой символики, флагов, даже рюкзака, он шел по тротуару с маленькой бутылочкой воды в руке. Примерно тогда, когда было снято это видео, Яна и задержали.
– Я так и не поняла до конца, за что его схватили, – говорит Ольга. – Разве что он как-то не так, на их взгляд, шел.
«Суды – абсолютно непробиваемая стена»
2 ноября суд наказал Яна 12-дневным арестом по ст. 23.34 КоАП РБ. Через три дня, 5 ноября, снова было заседание, на котором парню еще добавили сутки, потом – 10 ноября, 18-го, 23-го… И так – восемь судов в течение ноября и декабря. Студента судили за 15 эпизодов: участие в мирных митингах в августе, сентябре и октябре 2020 года, в чем он сам признался. Всего административный арест Яна Солоновича насчитывает уже 114 суток. Отсидел он 68. Ольга Солонович ждет сына на свободе 23 февраля. Правозащитники признали Яна политзаключенным.
Адвокат Яна говорит, что арестовывать по административному делу на 114 дней подряд – абсолютно незаконно. В совокупности за несколько правонарушений его должны были арестовать на 25 суток и еще на 12 за тот день, в который задержали. Итак – всего на 37 суток. По словам Ольги, защитник об этом говорит на каждом судебном заседании, но суд его будто бы не слышит.< iv>
– Это абсолютно непробиваемая стена, – говорит мать она. – Адвокат отмечает, что за весь свой опыт он впервые с таким столкнулся, и вообще – это уникальный случай в юридической практике, когда дают 114 суток за административное правонарушение.
Ян на каждом судебном заседании признавал свою вину и просил судью заменить ему арест штрафом, но результата это не дало, рассказывает Ольга. Признание Яном вины, говорит женщина, также вызывает вопрос: парень сам рассказывал на судах, что на него давили, ставили ультиматум: или он пишет признание, или ему дадут 4,5 года по уголовному делу.
За два месяца – ни одного письма, ни разу не был в душе
Ян Солонович, фото из соцсетей
Последний суд над Яном прошел 24 декабря. Судебные заседания –единственная возможность для матери увидеть и услышать сына, узнать что-то об условиях его содержания. Ведь письма до парня не доходят, и ему не дают возможности писать родным и друзьям.
– Я уже даже выслала просто пустые конверты, чтобы он мог написать мне или кому-то еще, но ему и это не передали. Он сидит в полном информационном вакууме, – рассказывает Ольга.
На суде, по словам женщины, Ян говорил, что подвергается в изоляторе пыткам.
– За все это время – это более двух месяцев со дня задержания – мой сын ни разу не был в душе. Только однажды его выводили на прогулку, после которой он простыл, – говорит мать Яна.
На заседании 24 декабря политзаключенный рассказал, что в его камере все болеют, один человек перестал чувствовать запахи. Кроме того сказал, что днем им не разрешают сидеть –заставляют поднимать кровати.
– Это пытки, направленные на то, чтобы сломать человека психически, уничтожить его как личность, – комментирует условия содержания сына Ольга.
Работал в КГБ, сейчас – предатель родины
Когда передачи принимали, мать приносила Яну, кроме предметов гигиены и сладости, книги. Женщина говорит, что сын много читает, в том числе художественную литературу, а также учится – в прошлую передачу Ольга положила парню самоучитель немецкого языка.
Ян – будущий инженер-электроник. Молодой человек обучается по сокращенной программе, поэтому этот, 4 курс для него последний, выпускной. Радиоэлектронику Ян изучает еще с колледжа, куда поступил после 9 классов.
По словам Ольги, пока что вопрос об отчислении Яна не стоит, но как события будут развиваться дальше, предсказывать сложно. Мать надеется, что сыну дадут доучиться.
Обучение на 4 курсе Ян сочетал с работой в научно-техническом центре КГБ. Туда он попал на обязательную летнюю практику, а потом ему позвонили и пригласили на работу. Ян работал на половину ставки – утром шел в этот центр, а потом на вторую смену – на занятия.
Ольга Солонович говорит, что работа в КГБ сейчас играет против Яна. По словам парня, сотрудники, которые опрашивали его, составляли протокол, говорили ему, что он – предатель родины.
– Я не могу понять таких ярлыков. Как можно называть человека предателем родины только за то, что он высказал свое мнение? – спрашивает Ольга. – А что касается работы, то он приходил туда, паял из деталей какие-то платы и не знал никаких государственных секретов.
«Как я могу запретить взрослому сыну высказывать свои взгляды?»
О политике до выборов 2020 года в семье Солоновичей особо не говорили. Ян также не выражал четко своих взглядов.
– Время от времени он говорил, что его не устраивают зарплаты в нашей стране, уровень развития Беларуси вообще, – рассказывает женщина. – Но это и так видит каждый, у кого есть глаза.
По словам Ольги, после президентских выборов уже нельзя было оставаться равнодушным, в стороне. И мать, и отец поддерживают Яна в его праве выражать свои взгляды.
– Меня иногда спрашивают, почему я позволила ему куда-то пойти, не остановила, – говорит мать политзаключенного. – А я не понимаю таких вопросов. Как я могу ему запретить – взрослому человеку? Он имеет свое мнение и право на его высказывание. Более того, это право ему гарантировано нашей Конституцией. А его за это мнение судят. Так зачем тогда нам та Конституция?
По словам Ольги, они с мужем никогда не давили на Яна в том, что касается взглядов. В случае необходимости могут только что-то посоветовать из своего опыта. Ольга считает, что и не надо ни в коем случае давить на молодежь. Женщина восхищается нынешним поколением молодых белорусов, которые не боятся что-то делать и говорить, и благодарна им за это. Также мать политзаключенного благодарна людям, которые поддерживают ее семью, выражают уважение к ее сыну.
– Я благодарна всем, кто сейчас так, как и Ян, переносит эти страдания за нас всех, – говорит Ольга. – Вообще очень горжусь нашей молодежью. Это прекрасные люди, совершенно новое поколение, не такое, как мы, и с ними наша Беларусь могла бы развиваться.
«Нам нельзя раскисать»
В то же время мать Яна Солоновича опасается, что если ничего не изменится, сыну вряд ли дадут спокойно жить в Беларуси.
– Я не вижу дальнейшей жизни для своего сына в этой стране при этой системе, – говорит собеседница. – Ведь как предатель родины может продолжать жить на этой земле? Ему не разрешат.
Ольга рассказывает, что держаться ей помогают добрые слова и поддержка людей, а также вера в лучшее и победу.
– Если мы потеряем эту ниточку веры, то получается, что все это напрасно? И наша борьба, и страдания наших детей? – спрашивает Ольга Солонович. – Нам никак нельзя раскисать. Ведь кто тогда придет в четверг на Окрестина и отстоит очередь, чтобы передать тем, кто за решеткой, передачу и частичку домашнего тепла?
Анна Гончар/АА, belsat.eu
09:34 13/01/2021
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