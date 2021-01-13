«Это пытки, чтобы сломать человека, уничтожить как личность»

Яна Солоновича, студента 4 курса БГУИР и сотрудника научно-технического центра КГБ, задержали в воскресенье 1 ноября. По словам матери, Ян просто шел вдоль проспекта Независимости, без символики, флагов. Тем не менее, парня уже восемь раз судили за участие в несанкционированных мероприятиях. На свободу он должен выйти 23 февраля.





Для убийц, воров передачи принимают каждый день

7 января, на Рождество, Ольга Солонович поехала на Окрестина, где в изоляторе более двух месяцев держат ее сына, 21-летнего Яна Солоновича. В этом году праздник выпал на четверг – день передач на Окрестина. Но на этот раз вещей для сына у Ольги не приняли – сослались на пандемию коронавируса.





– Я не понимаю, как так можно, – возмутилась женщина. – Для тех, кто сидит по уголовным статьям, убийц, воров, – каждый день принимают передачи, дают звонки и встречи с родными. А мой сын не совершил никакого преступления, и над ним так издеваются. За что? Почему мне не разрешают хоть раз в неделю передать ему предметы гигиены?





Ян Солонович остается за решеткой с 1 ноября. Парня схватили, когда в Минске проходил Марш против террора.





Подробностей задержания сына Ольга Солонович не знает –рассказывает только о коротком видео, которое видела в интернете. На нем Ян идет вдоль проспекта Независимости недалеко от БАТУ. У молодого человека не было никакой символики, флагов, даже рюкзака, он шел по тротуару с маленькой бутылочкой воды в руке. Примерно тогда, когда было снято это видео, Яна и задержали.





– Я так и не поняла до конца, за что его схватили, – говорит Ольга. – Разве что он как-то не так, на их взгляд, шел.





«Суды – абсолютно непробиваемая стена»

2 ноября суд наказал Яна 12-дневным арестом по ст. 23.34 КоАП РБ. Через три дня, 5 ноября, снова было заседание, на котором парню еще добавили сутки, потом – 10 ноября, 18-го, 23-го… И так – восемь судов в течение ноября и декабря. Студента судили за 15 эпизодов: участие в мирных митингах в августе, сентябре и октябре 2020 года, в чем он сам признался. Всего административный арест Яна Солоновича насчитывает уже 114 суток. Отсидел он 68. Ольга Солонович ждет сына на свободе 23 февраля. Правозащитники признали Яна политзаключенным.



