В Финляндии разрабатывают COVID-вакцину для животных





Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.





Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинки.





"Необходимо предотвратить его (вирус – ред.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии", - сказала глава группы разработчиков Тарья Сирон.





В организации уточнили, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.





О сроках начала испытания вакцины не сообщается.





Ранее в Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных обнаружили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.





Напомним, в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового мутировавшего штамма коронавируса правительство приняло решение уничтожить всех норок в стране.