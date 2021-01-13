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Патриарх Кирилл назвал кончину Филарета утратой "для всей нашей Церкви"

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), сообщили в РПЦ.

"Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей Церкви", — отметил Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви в соболезновании, опубликованном на официальном сайте РПЦ, отметил "весомый вклад почившего митрополита Филарета в укрепление братских связей между Поместными Православными Церквами и развитие межконфессионального диалога", пишет interfax.by

"Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", — добавил Святейший Патриарх Кирилл

Патриарх вспомнил, что долгое время владыке Филарету довелось пребывать на кафедре митрополитов Минских. "Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности", - отметил он.

"Новопреставленный святитель с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности Православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на Белорусской земле", — говорится в послании Патриарха Кирилла.
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