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Старый Новый год - в ночь с 13 на 14 января

В ночь с 13 на 14 января белорусы отметят старый Новый год. Праздник является неофициальным и связан с переходом от юлианского календаря — «старого стиля» — к григорианскому — «нового стиля». Какие обычаи и приметы связаны с этим праздником — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Традиции праздника

Раньше старый Новый год называли Щедрым вечером. В этот праздник подавали кутью с салом, в отличие от постного рождественского блюда. Все традиции при этом сохранялись: ее готовили ночью, с заговорами. Если кутья получалась, ее съедали, если нет — выливали в реку, чтобы она забрала с собой все неприятности.

К празднику готовили особые вареники с сюрпризом. То, что попадалось, предвещало судьбу на будущий год. Так, нитка означала предстоящую дорогу, монета — богатство, пуговица попадалась к обновкам, сахар — к сладкой жизни, перец — к острым ощущениям, фасоль предвещала пополнение в семействе, а мука — мучения.


Пекли на старый Новый год пироги, блины и угощали всех, кто приходил в дом.

Наутро люди сжигали снопы, которые называли «дидухи», и прыгали через костер. Так можно было очистить себя от влияния нечистой силы.

Люди мирились, сглаживали конфликты и просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.

Незамужние девушки в канун старого Нового года ворожили на суженых и даже предсказывали погоду.

Приметы на старый Новый год

В этот праздник запрещалось давать деньги в долг. В противном случае в течение года придется ждать их нехватки. Зато получить деньги было хорошим знаком — год принесет прибыль и хорошее финансовое состояние.

Вечером 14 января стоило одеться в новую одежду, чтобы весь год хорошо выглядеть.

Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем счастливее будут следующие 365 дней.

В канун старого Нового года не ели рыбу и птицу — так счастье покинет дом. Не считали мелкие монеты — весь год будет безденежным.

Влюбленные пары в этот день женились. Верили, что те, кто заключит брак в этот праздник, проживут счастливую и богатую на приятные события жизнь.



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