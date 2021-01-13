В Беларуси внесены изменения в Уголовный кодекс





Законом внесены изменения в статью 88-1, которая регламентирует освобождение уголовной ответственности в связи с добровольным возмещение причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем. Теперь в статье четко определяется размер уголовно-правовой компенсации. При преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности она составит 100% суммы ущерба, дохода полученного преступным путем, в случае иных преступлений, по которым может быть применено освобождение от уголовной ответственности в соответствии с данной статьей — 200%. Статья дополнена примечанием, в котором говорится, что не могут быть освобождены от ответственности лица, ранее судимые или освобожденный от уголовной ответственности за преступления, повлекшие причинение ущерба госсобственности или имуществу юрлица с долей государства в уставном фонде, либо существенного вреда государственным или общественным интересам.





Теперь в УК прописано, что осужденные за коррупцию должностные лица, занимающие государственные должности, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания. Уточнены перечни коррупционных преступлений, а также должностных лиц, занимающих государственные должности. Теперь в перечень не входят ч. 1 ст. 431 (дача взятки) и ч.1 ст. 432 (посредничество во взяточничестве). При этом вторая и третья части этих статей, предусматривающих ответственность за повторные преступления, в перечне остались.





Также теперь замена неотбытой части наказания более мягким не может применяться к должностным лицам, занимающим государственные должности, осужденным за совершение коррупционных преступлений, а не ко всем осужденным за такие преступления.





В статье об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности с внесением залога родителями или лицам их заменяющими теперь четко указаны размеры залога в зависимости от тяжести преступления.





При применении статей об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера теперь малолетние, не достигшие двенадцатилетнего возраста на момент совершения в отношении них преступления, будут признаваться находящимися в беспомощном состоянии, поскольку в силу возраста не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий.





УК теперь предусматривает ответственность за совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам.





Внесены изменения в статью об изготовлении и распространении порно. Теперь хранение с целью ра остранения или рекламирования либо распространение, рекламирование порнографических материалов будут наказываться лишь при совершении в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.





Меры наказания за дачу взятки дополнены штрафом.





Из УК исключены ст. 234-1 (незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования), ст. 257 (обман потребителей), ст. 326 (нарушение правил радиационного контроля), ст. 385 (незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла), ст. 385 (самовольное занятие земельного участка)





Также законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.