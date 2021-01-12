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Украина добавила Беларусь в список опасных стран по COVID-19

Минздрав Украины обновил список стран из "красной зоны" по COVID-19. Теперь в него вошла и Беларусь. В "красную зону" Украина добавила почти всех своих соседей — кроме Венгрии.


Ещё в конце декабря наша страна входила в список стран "зелёной зоны", передает "Еврорадио".

Люди, приезжающие в Украину из "зелёной зоны", должны иметь при себе полис медицинского страхования. На территорию Украины они попадают без самоизоляции и без тестов, объяснял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Украинцы и иностранцы, приезжающие из стран "красной зоны", должны не только иметь полис медицинского страхования, но ещё и пойти на 14 дней в самоизоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами теста. Причём он должен быть сделан не более чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Кстати, по белорусским нормам люди, приезжающие из Украины, должны быть на изоляции 10 дней. В этом списке кроме Украины ещё 145 стран.
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